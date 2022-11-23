Подольская уехала от Преснякова Тесты Честные фото 67-летней Долиной Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Среда
23 ноября
Лента новостей
19:30
"Пока живу": ступившая на путь покойной сестры Фриске призналась в тяжелых последствиях
19:10
Как правильно загадывать желания – совет психолога
18:50
Резко похудевшая Подольская сообщила о болезни: Стало неприятным сюрпризом
18:47
Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?
18:30
"Меня замесило": Экстремально отощавшая Решетова оказалась в шаге от смерти
18:10
Помешавшаяся на инопланетянах Лель воскресила покойника на глазах у Лолиты и Кудрявцевой
17:50
"Шли в обнимку": неудачница Бузова сходила на романтическое свидание с бывшим
17:30
Разбилась: Мчавшую на больших скоростях Шпицу расплющило в страшном ДТП
16:50
"Поздравляю с девочкой!": показавшая пузо Васильева сообщила новость
16:50
"Разрывы связок": разжиревшую Федорову нашли повешенной
16:30
"Спасите наши глаза и уши!": народ гонит взашей посягнувшего на святое скандалиста Киркорова
16:10
В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой
16:02
"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху
15:50
Рак отступил: побелевший как лунь Юдашкин вышел к оторопевшим людям
15:30
Импортозамещение и реставрация: специалисты обсудят сохранение культурного наследия в условиях санкций
15:30
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
15:30
Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты
15:10
Рядом спустя 30 лет: любовь Николаева и Королевой прошла испытание временем
15:10
Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет
14:50
"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое
14:30
"На длительном лечении": Безутешная Боярская раскрыла правду о больных детях
14:10
Люберецкие хирурги спасли 70-летней пациентке кисть
13:50
Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль
13:30
Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?
13:10
"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым
12:56
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
12:50
Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину
12:30
"Мне понравились": юркие молодые арабы удовлетворили красивую вдову Этуша
12:10
В Подмосковье загорелся хостел
11:50
Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое
11:30
"Пырнули ножом": Народ молится за жизнь впавшей в кому Цымбалюк-Романовской
11:10
"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам
10:50
"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка
10:30
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
10:10
Как заработать на недвижимости в кризис: правила инвестиций
09:50
"Родила": 36-летняя Бузова заявила о ребенке после побега мужика-алкоголика
09:25
Спасибо за все! Брошенная Меладзе беглянка Брежнева объявила о подлой измене
09:05
"Она хотела бы жить на Манхэттене": особняк Тейлор Свифт сдают в аренду
08:45
Умирающая на чужбине жена иноагента Пугачева просит помощи: Деменция
06:11
Во сколько обойдется новогодняя аренда дома
04:15
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
02:37
Квартиры-студии в Москве стоят от 3,6 млн
00:02
День памяти шести апостолов: народные приметы в праздник 23 ноября
22:02
"Медики делали все возможное": фанаты плачут навзрыд после шокирующей новости о МакSим
21:52
В России ей не место: покинувшая страну Лорак нарушила молчание спустя месяцы
21:32
Разведенка Бородина прошлась по мужикам: Не готовы на подвиги
21:01
На востоке Москвы загорелась мастерская по ремонту самокатов
20:41
"Мы должны быть ближе друг к другу": возбужденная Волочкова притянула Садальского за язык
19:53
"Не способен поверить в счастье и любовь": Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей
19:16
Актер Гэри Олдмен объявил об уходе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
Ободрали как липку: Суд заставил Гузееву платить 100 тысяч рублей после разборок с соседями
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
"Мы упустили Дашу": брошенную звезду "Папиных дочек" Мельникову проводили на небеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?

Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?

Сложно найти человека, который никогда не мечтал выиграть в лотерею. Ведь это чудо: купить билет и изменить всё. Уйти с нелюбимой работы, избавиться от ипотеки, отправиться в путешествие. Каждый, кто участвует в розыгрышах, верит, что чудо может произойти именно с ним. И нельзя сказать, что это ошибка: пусть шансы сказочно разбогатеть с помощью лотереи невелики, но с кем-то это случается, а значит выиграть может любой. Но честно ли проходят российские лотереи? Например, кто проверяет "Столото" – компанию, которая ежегодно продает сотни миллионов билетов и выплачивает самые крупные в нашей стране выигрыши? Давайте разберемся, насколько прозрачно устроена российская индустрия чудес и справедливы ли обвинения "Столото" в обмане.
прочитано 364 раза

Кто контролирует российские лотереи

К лотереям всегда было двойственное отношение: при покупке билета люди ждут выигрыш и настроены позитивно, но, если его не случается, не все могут отнестись к этому спокойно. Люди не любят проигрывать, поэтому многие видят причины проигрыша в возможном жульничестве: а вдруг розыгрыш подстроен? Чтобы понять, насколько адекватны такие домыслы, нужно знать, как устроена лотерейная сфера в России и какие существуют механизмы контроля за проведением лотерей.

ПО ТЕМЕ

Обман "Столото" или черный пиар против лотерейного гиганта?

Открой личико: узнает ли страна имя нового лотерейного миллиардера "Русского лото"-2022

Один шанс на миллион: можно ли разбогатеть, купив лотерейный билет

Первое и самое важное – с 2014 года организовать лотерею может только Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проведение частных лотерей полностью запрещено. Сегодня в России существуют только государственные лотереи. Контроль за их организацией и проведением осуществляет Федеральная налоговая служба, а на стороне организаторов установлены независимые системы контроля, с помощью которых отслеживается судьба каждого проданного и зарегистрированного для участия в розыгрыше билета. Подменить эту информацию невозможно.

В то же время, Минфин и Минспорта не занимаются непосредственным проведением розыгрышей. Для этого по конкурсу отбираются операторы лотерей, количество которых сегодня можно пересчитать по пальцам, это:

  • ООО «Спортлото»,
  • АО «ГСЛ»,
  • ООО «Спортивные лотереи».

Выбранные операторы не могут проводить лотереи по своему усмотрению: условия всех розыгрышей утверждают организаторы, то есть Минфин и Минспорта, а основанием для проведения лотереи является распоряжение правительства РФ. Иными словами, без прямого участия государства провести лотерею никак не получится. Естественно, деятельность операторов контролируется, тем более, что их всего 3, а значит наладить эффективный надзор относительно просто. И это выгодно отличает текущее положение дел от ситуации в 90-х, когда лотерейным бизнесом занимались сотни зачастую нечестных на руку частных компаний-организаторов.

Следующее звено этой цепочки – компании-распространители. Крупнейший распространитель российских гослотерей – АО ТК «Центр», который работает под брендом «Столото». Именно «Столото» продает билеты таких популярных лотерей как «Русское лото», «Спортлото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова» и многих других.

Контроль за продажей билетов, сбором целевых отчислений и выплатами призового фонда победителям обеспечивают налоговики. В базу Федеральной налоговой службы автоматически попадает информация о каждом реализованном билете. На стороне ФНС организована также система финансового онлайн-мониторинга, к которой подключен распространитель лотерей «Столото».

Вообще говоря, в том, чтобы все розыгрыши проводились честно, заинтересованы не только участники, но и государство, а также операторы и распространители. И причина не только в существующих механизмах контроля. Просто лотереи – это бизнес, главное в котором – доверие. Чем выше доверие, тем больше продажи. Этот как раз тот случай, когда честным быть выгодно.

Игра по-царски

В России лотереи проводятся уже более 320 лет. Принято считать, что первый розыгрыш состоялся в Москве, во время царствования Петра I в 1699 году. Устроителем стал часовых дел мастер Яков Гассенус. Билеты на глазах у публики вытягивали дети, а за розыгрышем следили «верные господа, каких великий государь наш укажет к испытанию счастливца». Получается, что первая же лотерея хоть и была организована частным лицом, проводилась под прямым контролем царя.

В последующие годы на проведение розыгрышей также требовалось получать разрешение от государства. Например, задокументировано, что в 1745 году купцу Ивану Данилову было дозволено провести розыгрыш арестованных у него за долги товаров, чтобы расплатиться с казной.

В 1760 году государство уже само выступило инициатором. Первая государственная лотерея была проведена по указу императрицы Елизаветы Петровны с целью сбора средств в помощь отставным и раненым военным. Весь тираж насчитывал 50 тысяч билетов, а стоимость одного составляла 11 рублей. По тем временам сумма довольно значительная. Пуд хлеба, а это 16,4 кг, в 1760 году стоил 86 копеек. Примерно столько же стоило ведро водки. А зарплата, к примеру, неквалифицированного плотника составляла 75 копеек в месяц, младший офицер получал до 10 рублей, полковник – 40 рублей. Поэтому позволить себе участие могли только самые зажиточные люди. Затея императрицы в итоге «прогорела» и привлечь к государственной забаве достаточное количество игроков не удалось. Историки свидетельствуют, что из государственной казны пришлось доплатить порядка 40 тысяч рублей для погашения обязательств по выигрышам.

После восшествия на престол Екатерины II проведение розыгрышей в России было практически прекращено. Когда в 1771 году представители генуэзской лотереи обратились к императрице с предложением провести розыгрыш, она решительно отказала. В том же году был издан указ императрицы «О запрещении разыгрывания лотерей в России и брать билеты в иностранных лотереях».

Но уже через десять лет в России их снова легализовали, регламентировав в «Уставе Благочиния» порядок их проведения и ответственность за незаконную организацию. «Буде кто в городе учнет разыгрывать лотерею без дозволения императорского величества, того отослать к суду для наказания, как в законе написано», – гласил документ. Там же было установлено их проведение в благотворительных целях.

В следующие две сотни лет лотереи в России то исчезали, то возвращались, но интерес к игре как таковой не угасал никогда, и лотереи почти всегда в той или иной мере контролировались государством. Пожалуй, наиболее спорным временем в относительно недавней истории оказались 90-е, когда контроль государства за индустрией удачи был значительно ослаблен. В этот период доверие к розыгрышам заметно упало и начало восстанавливаться только с 2014 года, когда государство вновь монополизировало лотереи. Однако именно в то время появилась лотерея с уникальной механикой розыгрыша, которая завоевала любовь миллионов россиян и до сих пор является лицом лотерейной индустрии России – «Русское лото».

Фото: Пресс-служба

Самая популярная лотерея России

Вот уже почти три десятка лет «Русское лото» – одна из самых популярных и любимых лотерей нашей страны. Именно в «Русском лото» был разыгран крупнейший приз в истории российских лотерей – 1 млрд рублей. И еще 4 участника новогодних розыгрышей «Русского лото» за последние 4 года выиграли по 500 млн рублей каждый. При этом каждый год на розыгрыши «Русского лото» в общей сложности продается больше 100 млн билетов. Лотерея с такими крупными выигрышами, огромным количеством участников и победителей, неизбежно привлекает внимание, поэтому имеет смысл подробнее рассмотреть, как именно проверяют «Русское лото». К тому же, на носу «Новогодний миллиард» – самый праздничный и масштабный тираж «Русского лото» в году.

Розыгрыши «Русского лото» всегда проходят под контролем тиражной комиссии. Перед каждым розыгрышем члены тиражной комиссии проводят осмотр бочонков и мешка. Бочонки пересчитывают и исследуют на отсутствие повреждений, пометок и любых аномалий. Мешок проверяют на наличие потайных карманов. Розыгрыш считается состоявшимся только после того, как члены комиссии подпишут протокол, в котором фиксируются результаты тиража. Если у тиражной комиссии возникнут сомнения в честности проведения розыгрыша, они могут признать тираж не состоявшимся.

Дополнительный контроль обеспечивают зрители в телестудии, которые всегда присутствуют при розыгрыше «Русского лото». Попасть в число зрителей может практически любой желающий, предварительно оставив заявку на сайте «Столото». Таким образом, возможность самостоятельно проверить «Русское лото» на честность есть у каждого – и эта открытость внушает доверие.

Как и все другие лотереи, «Русское лото» контролирует налоговая служба, а также организатор – Минспорта России: отслеживается движение каждого билета – от продажи до попадания в базу играющих билетов, неизменность которой обеспечивается независимыми системами контроля. Кроме того, налоговая контролирует выплату выигрышей и своевременную уплату целевых отчислений от проведения розыгрышей, которые идут на поддержку физкультуры и спорта.

Лотерейные агностики

Несмотря на то, что все лотереи в России находятся под государственным контролем, не все верят, что в лотерею действительно можно выиграть что-то серьезное. Можно сказать, что в этой сфере люди ведут себя как агностики, считающие лотерею чем-то непостижимым до тех пор, пока не получат убедительные доказательства, что выиграть действительно можно.

И такие доказательства многие «неверующие» получают. Как водитель Денис Евстафьев из Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа, выигравший в лотерею «Русское лото» более 700 000 рублей. В «Русское лото» Денис раньше никогда не играл и в большие выигрыши не верил, но, когда билет подарила мама, решил проверить его на выигрыш. До последнего момента Денис был уверен, что повезти по-крупному ему просто не может, поэтому даже не стал смотреть трансляцию розыгрыша. Проверил билет только вечером на сайте «Столото», и чудо свершилось!

Похожая история случилась с воспитательницей детского сада из Санкт-Петербурга Светланой Дмитриевой, которая после участия в нескольких лотерейных розыгрышах перестала верить в удачу. На новогодний тираж «Русского лото», состоявшийся 1 января 2021 года, крестная подарила ей билет, оказавшийся счастливым. Прямую трансляцию розыгрыша Светлана смотреть не стала, ведь она не верила в победу. Даже когда Светлана проверила билет и узнала, что выиграла 1 млн рублей, она не сразу в это поверила. В благодарность за щедрый новогодний подарок, девушка решила разделить с крестной свой выигрыш.

По словам Равиля Мустафина из Казани, его тетя никогда не верила в крупные выигрыши и была против, когда ее муж покупал билеты. Однако, поддавшись на уговоры супруга и купив билет «Русского лото», она неожиданно стала обладательницей автомобиля стоимостью 800 000 рублей. Равиль был согласен с тетей и считал, что лотерейных победителей не существует, поэтому очень удивился, когда она рассказало о выигрыше, и в корне изменил свое мнение о лотереях. Теперь племянник победительницы и сам планирует иногда покупать билеты «Столото»: «Вдруг снова повезёт?»

Инженер-химик Сергей Чалышев из Краснодара называет себя скептиком. Лотерейные билеты он покупал всего пару раз в жизни и ничего не выигрывал. Незадолго до новогодних праздников родители попросили сына купить несколько билетов в киоске «Столото». Спорить с ними Сергей не стал. Праздники прошли, а о билетах, оставленных у родителей, он и вовсе забыл. Каково же было его удивление, когда родители, обнаружив и проверив забытые билеты, сообщили Сергею о том, что его выигрыш в «Русское лото» составил 1 млн рублей. Благодарный сын подарил свой выигрыш родителям.

Эти истории показывают, что счастливый билет может вытянуть каждый – даже тот, кто не верит в лотереи. В этом смысле выигрыш в самом деле похож на чудо: его невозможно предсказать и на него невозможно повлиять. Иногда чудеса просто случаются, и мы не знаем, почему именно с тем, а не с другим человеком. И чтобы чудо стало чуть ближе, сделать можно только одно – купить лотерейный билет.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Пресс-служба
Автор: 23 ноября 2022, 18:47

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25

Такая красивая
Шоу-бизнес

Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

Спаси и сохрани!

Шоу-бизнес

Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое

В таком время живем

Шоу-бизнес

"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым

Грустит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+