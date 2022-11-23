Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?

Сложно найти человека, который никогда не мечтал выиграть в лотерею. Ведь это чудо: купить билет и изменить всё. Уйти с нелюбимой работы, избавиться от ипотеки, отправиться в путешествие. Каждый, кто участвует в розыгрышах, верит, что чудо может произойти именно с ним. И нельзя сказать, что это ошибка: пусть шансы сказочно разбогатеть с помощью лотереи невелики, но с кем-то это случается, а значит выиграть может любой. Но честно ли проходят российские лотереи? Например, кто проверяет "Столото" – компанию, которая ежегодно продает сотни миллионов билетов и выплачивает самые крупные в нашей стране выигрыши? Давайте разберемся, насколько прозрачно устроена российская индустрия чудес и справедливы ли обвинения "Столото" в обмане.

Кто контролирует российские лотереи

К лотереям всегда было двойственное отношение: при покупке билета люди ждут выигрыш и настроены позитивно, но, если его не случается, не все могут отнестись к этому спокойно. Люди не любят проигрывать, поэтому многие видят причины проигрыша в возможном жульничестве: а вдруг розыгрыш подстроен? Чтобы понять, насколько адекватны такие домыслы, нужно знать, как устроена лотерейная сфера в России и какие существуют механизмы контроля за проведением лотерей.

Первое и самое важное – с 2014 года организовать лотерею может только Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проведение частных лотерей полностью запрещено. Сегодня в России существуют только государственные лотереи. Контроль за их организацией и проведением осуществляет Федеральная налоговая служба, а на стороне организаторов установлены независимые системы контроля, с помощью которых отслеживается судьба каждого проданного и зарегистрированного для участия в розыгрыше билета. Подменить эту информацию невозможно.

В то же время, Минфин и Минспорта не занимаются непосредственным проведением розыгрышей. Для этого по конкурсу отбираются операторы лотерей, количество которых сегодня можно пересчитать по пальцам, это:

ООО «Спортлото»,

АО «ГСЛ»,

ООО «Спортивные лотереи».

Выбранные операторы не могут проводить лотереи по своему усмотрению: условия всех розыгрышей утверждают организаторы, то есть Минфин и Минспорта, а основанием для проведения лотереи является распоряжение правительства РФ. Иными словами, без прямого участия государства провести лотерею никак не получится. Естественно, деятельность операторов контролируется, тем более, что их всего 3, а значит наладить эффективный надзор относительно просто. И это выгодно отличает текущее положение дел от ситуации в 90-х, когда лотерейным бизнесом занимались сотни зачастую нечестных на руку частных компаний-организаторов.

Следующее звено этой цепочки – компании-распространители. Крупнейший распространитель российских гослотерей – АО ТК «Центр», который работает под брендом «Столото». Именно «Столото» продает билеты таких популярных лотерей как «Русское лото», «Спортлото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова» и многих других.

Контроль за продажей билетов, сбором целевых отчислений и выплатами призового фонда победителям обеспечивают налоговики. В базу Федеральной налоговой службы автоматически попадает информация о каждом реализованном билете. На стороне ФНС организована также система финансового онлайн-мониторинга, к которой подключен распространитель лотерей «Столото».

Вообще говоря, в том, чтобы все розыгрыши проводились честно, заинтересованы не только участники, но и государство, а также операторы и распространители. И причина не только в существующих механизмах контроля. Просто лотереи – это бизнес, главное в котором – доверие. Чем выше доверие, тем больше продажи. Этот как раз тот случай, когда честным быть выгодно.

Игра по-царски

В России лотереи проводятся уже более 320 лет. Принято считать, что первый розыгрыш состоялся в Москве, во время царствования Петра I в 1699 году. Устроителем стал часовых дел мастер Яков Гассенус. Билеты на глазах у публики вытягивали дети, а за розыгрышем следили «верные господа, каких великий государь наш укажет к испытанию счастливца». Получается, что первая же лотерея хоть и была организована частным лицом, проводилась под прямым контролем царя.

В последующие годы на проведение розыгрышей также требовалось получать разрешение от государства. Например, задокументировано, что в 1745 году купцу Ивану Данилову было дозволено провести розыгрыш арестованных у него за долги товаров, чтобы расплатиться с казной.

В 1760 году государство уже само выступило инициатором. Первая государственная лотерея была проведена по указу императрицы Елизаветы Петровны с целью сбора средств в помощь отставным и раненым военным. Весь тираж насчитывал 50 тысяч билетов, а стоимость одного составляла 11 рублей. По тем временам сумма довольно значительная. Пуд хлеба, а это 16,4 кг, в 1760 году стоил 86 копеек. Примерно столько же стоило ведро водки. А зарплата, к примеру, неквалифицированного плотника составляла 75 копеек в месяц, младший офицер получал до 10 рублей, полковник – 40 рублей. Поэтому позволить себе участие могли только самые зажиточные люди. Затея императрицы в итоге «прогорела» и привлечь к государственной забаве достаточное количество игроков не удалось. Историки свидетельствуют, что из государственной казны пришлось доплатить порядка 40 тысяч рублей для погашения обязательств по выигрышам.

После восшествия на престол Екатерины II проведение розыгрышей в России было практически прекращено. Когда в 1771 году представители генуэзской лотереи обратились к императрице с предложением провести розыгрыш, она решительно отказала. В том же году был издан указ императрицы «О запрещении разыгрывания лотерей в России и брать билеты в иностранных лотереях».

Но уже через десять лет в России их снова легализовали, регламентировав в «Уставе Благочиния» порядок их проведения и ответственность за незаконную организацию. «Буде кто в городе учнет разыгрывать лотерею без дозволения императорского величества, того отослать к суду для наказания, как в законе написано», – гласил документ. Там же было установлено их проведение в благотворительных целях.

В следующие две сотни лет лотереи в России то исчезали, то возвращались, но интерес к игре как таковой не угасал никогда, и лотереи почти всегда в той или иной мере контролировались государством. Пожалуй, наиболее спорным временем в относительно недавней истории оказались 90-е, когда контроль государства за индустрией удачи был значительно ослаблен. В этот период доверие к розыгрышам заметно упало и начало восстанавливаться только с 2014 года, когда государство вновь монополизировало лотереи. Однако именно в то время появилась лотерея с уникальной механикой розыгрыша, которая завоевала любовь миллионов россиян и до сих пор является лицом лотерейной индустрии России – «Русское лото».

Самая популярная лотерея России

Вот уже почти три десятка лет «Русское лото» – одна из самых популярных и любимых лотерей нашей страны. Именно в «Русском лото» был разыгран крупнейший приз в истории российских лотерей – 1 млрд рублей. И еще 4 участника новогодних розыгрышей «Русского лото» за последние 4 года выиграли по 500 млн рублей каждый. При этом каждый год на розыгрыши «Русского лото» в общей сложности продается больше 100 млн билетов. Лотерея с такими крупными выигрышами, огромным количеством участников и победителей, неизбежно привлекает внимание, поэтому имеет смысл подробнее рассмотреть, как именно проверяют «Русское лото». К тому же, на носу «Новогодний миллиард» – самый праздничный и масштабный тираж «Русского лото» в году.

Розыгрыши «Русского лото» всегда проходят под контролем тиражной комиссии. Перед каждым розыгрышем члены тиражной комиссии проводят осмотр бочонков и мешка. Бочонки пересчитывают и исследуют на отсутствие повреждений, пометок и любых аномалий. Мешок проверяют на наличие потайных карманов. Розыгрыш считается состоявшимся только после того, как члены комиссии подпишут протокол, в котором фиксируются результаты тиража. Если у тиражной комиссии возникнут сомнения в честности проведения розыгрыша, они могут признать тираж не состоявшимся.

Дополнительный контроль обеспечивают зрители в телестудии, которые всегда присутствуют при розыгрыше «Русского лото». Попасть в число зрителей может практически любой желающий, предварительно оставив заявку на сайте «Столото». Таким образом, возможность самостоятельно проверить «Русское лото» на честность есть у каждого – и эта открытость внушает доверие.

Как и все другие лотереи, «Русское лото» контролирует налоговая служба, а также организатор – Минспорта России: отслеживается движение каждого билета – от продажи до попадания в базу играющих билетов, неизменность которой обеспечивается независимыми системами контроля. Кроме того, налоговая контролирует выплату выигрышей и своевременную уплату целевых отчислений от проведения розыгрышей, которые идут на поддержку физкультуры и спорта.

Лотерейные агностики

Несмотря на то, что все лотереи в России находятся под государственным контролем, не все верят, что в лотерею действительно можно выиграть что-то серьезное. Можно сказать, что в этой сфере люди ведут себя как агностики, считающие лотерею чем-то непостижимым до тех пор, пока не получат убедительные доказательства, что выиграть действительно можно.

И такие доказательства многие «неверующие» получают. Как водитель Денис Евстафьев из Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа, выигравший в лотерею «Русское лото» более 700 000 рублей. В «Русское лото» Денис раньше никогда не играл и в большие выигрыши не верил, но, когда билет подарила мама, решил проверить его на выигрыш. До последнего момента Денис был уверен, что повезти по-крупному ему просто не может, поэтому даже не стал смотреть трансляцию розыгрыша. Проверил билет только вечером на сайте «Столото», и чудо свершилось!

Похожая история случилась с воспитательницей детского сада из Санкт-Петербурга Светланой Дмитриевой, которая после участия в нескольких лотерейных розыгрышах перестала верить в удачу. На новогодний тираж «Русского лото», состоявшийся 1 января 2021 года, крестная подарила ей билет, оказавшийся счастливым. Прямую трансляцию розыгрыша Светлана смотреть не стала, ведь она не верила в победу. Даже когда Светлана проверила билет и узнала, что выиграла 1 млн рублей, она не сразу в это поверила. В благодарность за щедрый новогодний подарок, девушка решила разделить с крестной свой выигрыш.

По словам Равиля Мустафина из Казани, его тетя никогда не верила в крупные выигрыши и была против, когда ее муж покупал билеты. Однако, поддавшись на уговоры супруга и купив билет «Русского лото», она неожиданно стала обладательницей автомобиля стоимостью 800 000 рублей. Равиль был согласен с тетей и считал, что лотерейных победителей не существует, поэтому очень удивился, когда она рассказало о выигрыше, и в корне изменил свое мнение о лотереях. Теперь племянник победительницы и сам планирует иногда покупать билеты «Столото»: «Вдруг снова повезёт?»

Инженер-химик Сергей Чалышев из Краснодара называет себя скептиком. Лотерейные билеты он покупал всего пару раз в жизни и ничего не выигрывал. Незадолго до новогодних праздников родители попросили сына купить несколько билетов в киоске «Столото». Спорить с ними Сергей не стал. Праздники прошли, а о билетах, оставленных у родителей, он и вовсе забыл. Каково же было его удивление, когда родители, обнаружив и проверив забытые билеты, сообщили Сергею о том, что его выигрыш в «Русское лото» составил 1 млн рублей. Благодарный сын подарил свой выигрыш родителям.

Эти истории показывают, что счастливый билет может вытянуть каждый – даже тот, кто не верит в лотереи. В этом смысле выигрыш в самом деле похож на чудо: его невозможно предсказать и на него невозможно повлиять. Иногда чудеса просто случаются, и мы не знаем, почему именно с тем, а не с другим человеком. И чтобы чудо стало чуть ближе, сделать можно только одно – купить лотерейный билет.