День памяти святой Нины: что нельзя делать 27 января

ИСТОРИЯ
В IV веке царица Нина по благословению свыше ввела в своей стране христианство. Существует предание, в котором говорится о таком решении. Перед ним сама Дева Мария вручила царице Нине крест из виноградных лоз.
На Руси было принято в этот православный праздник всячески баловать домашний скот. Коров мыли, гладили, хвалили и старались получше накормить.
Существует поговорка, связанная с 27 января: "На святую Нину порадуй скотину".
Помимо прочего в этот церковный праздник принято высаживать семена. Рекомендуется провести домашнюю уборку. Легко 27 января 2022 года начинать любые дела. Считается, что все начинания будут успешными.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
Нельзя в этот православный праздник лениться и увиливать от дел. Не стоит долго валяться в постели. Люди верили, что святая Нина непременно покарает всех тунеядцев.
Нельзя в этот день ссориться и конфликтовать с близкими. Также не рекомендуется выяснять отношения с соседями и друзьями.
Нельзя громко разговаривать. Люди верили, что злых духов привлекают громкие слова. Также нельзя 27 января выносить мусор из дома и стричь волосы.