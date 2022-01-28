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День святого Павла: что нельзя делать 28 января

День святого Павла: что нельзя делать 28 января

28 января 2022 года православные верующие чтят память отшельника Павла Фивейского.
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На Руси 28 января называли днем колдунов. В этот день знахари и ведуны передавали свою силу другим ученикам. Для обычных людей это было испытанием, так как не каждый способен умело обращаться с даром. В результате это приводило к бедам.

ИСТОРИЯ

Отшельник Павел Фивейский был основателем православного монашества. На Руси верили, что этот святой покровительствует всем верующим и помогает избавляться от проблем.

В этот церковный праздник было много традиций, перешедших к христианам от языческих времен. К примеру, верили, что 28 января на человека могут навести порчу и старались обезопасить себя.

Верующие молились святому Павлу, чтобы он оградил их от нападок и нечисти. С самого начала дня люди плевали через плечо, чтобы не сглазить и стучали по дереву. Все эти традиции есть в народе и сегодня.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НА ПАВЛОВ ДЕНЬ

28 января 2022 года в народе считается благоприятным днем для венчания. Пара, которая скрепила свой союз перед Богом в этот день, всю жизнь жила гармонично и счастливо.

Родившиеся 28 января младенцы тоже имели все шансы стать счастливыми на всю жизнь. Для этого родители клали ему в люльку пучок льна.

Женщины в этот церковный праздник пекли пирог и относили на освящение в церковь. Вечером его делили на всех родных и принимали в пищу, это считалось благодатным обрядом.

Также люди старались выразить уважение домовому. Для этого они ставили на столе во время трапезы лишнюю тарелку и ложку. Так они старались задобрить домового.

Люди верили, что в этот церковный праздник беременным нельзя принимать подарки и дарить что-то от себя. Нельзя в этот день ссориться и обижать близких.

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Фото: pixabay.com
Автор: 28 января 2022, 04:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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