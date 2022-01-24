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Общество
На mos.ru можно оплатить городские услуги с помощью Apple Pay

На mos.ru можно оплатить городские услуги с помощью Apple Pay

Сервис "Мои платежи" на портале mos.ru становится удобнее.
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Москва опережает многие мегаполисы мира по развитию современных платежных технологий. Бесконтактная оплата возможна в самом обычном магазине, а электронные платежи применяются и в городских сервисах.

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Кстати, теперь пользователи сервиса "Мои платежи" могут оплачивать счета с помощью Apple Pay (на устройствах с операционной системой iOS – iPhone, iPad, Mac в браузере Safari). Такой способ экономит время, поскольку нет необходимости вводить данные банковской карты и ждать SMS-сообщение с проверочным кодом при оплате услуг.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что с Apple Pay возрастет скорость оплаты, а значит, сервис станет гораздо удобнее. По его словам, в дальнейшем планируется внедрить и другие системы электронных платежей, например, Google Pay.

"Работая над развитием сервиса “Мои платежи”, мы стараемся сделать его простым и понятным в использовании. Надеемся, что сервис будет актуальным и востребованным", – сказал Иванов.

На данный момент на портале mos.ru представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, которыми пользуются 14,4 миллиона человек. В прошлом году жители столицы с помощью "Моих платежей" оплатили более 14,7 миллиона раз.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 24 января 2022, 18:06 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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