Филиппов день: что нельзя делать в православный праздник 22 января

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. В этот день в 1507 году на свет появился будущий митрополит Московский и всея Руси. В миру он имел имя Федор и был выходцем из боярского рода. Несмотря на то, что он был обучен грамоте, Федор прекрасно умел ездить верхом и с юности стремился к монашеству.
К тридцати годам будущий митрополит ушел в Соловецкий монастырь и принял постриг с именем Филипп. В 1548 году его назначили Соловецким игуменом. В 1566 году был избран Митрополитом Московским и всея Руси. Митрополит был не согласен с деяниями царя Ивана Грозного. Правитель лишил Филиппа церковного сана и отправил в монастырь, где в 1568 году он был убит Малютой Скуратовым.
Что нельзя делать 22 января
В этот церковный праздник нельзя было ссориться и выяснять отношения. 22 января нельзя ни над кем смеяться, иначе человека ждут несчастья. Запрещается в этот православный праздник также писать и отправлять письма. Нельзя в Филиппов день пришивать пуговицы, иначе не сможете избавиться от старых проблем.
Традиции и приметы
На Руси этот церковный праздник считался днем хозяйственных забот. Наши предки старались привести в порядок себя и свой дом. 22 января было принято наводить порядок, стирать и ходить в баню. По погоде на Филиппов день определяли дальнейшую погоду. Также наши предки верили, что увиденный хороший сон в этот церковный праздник нужно было обязательно рассказать, чтобы он сбылся.
- Каков Филиппов день, такой будет конец января и сентябрь.
- Если в этот церковный праздник ясная погода – в текущем году будет богатый урожай.
- Если верхушки деревьев заполонили вороны и галки – морозы будут сильнее. Если же они сидят на снегу – будет тепло.
- Если домашние животные не хотят выходить на улицу– к холодам.
- Если кошка лежит, свернувшись в калачик у печки, или прячет мордочку – к холоду.
- Собака свертывается калачиком – будет сильный мороз.