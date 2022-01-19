Крещение Господне: что нельзя делать в православный праздник 19 января

19 января православные празднуют Крещение Господне, или Богоявление.



В этот день верующие вспоминают важное событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Во время обряда крещения случилось чудо, благодаря чему праздник обзавелся еще одним названием.

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История

Евангелие повествует, что пророк Иоанн Предтеча пришел к реке Иордан. Там он рассказал людям о покаянии и принялся крестить желающих в водах реки. Однажды к Иоанну Предтече обратился 30-летний Иисус Христос. Он тоже хотел принять крещение. В момент обряда небо "отверзлось" и на Христа "нисшел" Святой Дух в образе голубя. В тот же момент с небес раздался голос. Бог Отец признал в Иисусе своего сына.

Традиции и приметы

В Крещение православный должен окунуться с головой в водоем три раза. Обряд подарит здоровье и избавит от всего греховного. В этот день надо делать добрые дела и сохранять хорошее настроение.

В старину в Крещение молодые люди, желающие найти невесту, ходили по дворам и стучали в окна домов, в которых проживали молодые красавицы. Прелестницы выносили им кульки с орехами. Если кулек был перевязан алой веревкой, то к девушке позднее приходили свататься.

Что нельзя делать 19 января

Главный запрет в этот день – нырять в прорубь без исповеди и причастия. В этот день вода в водоемах под открытым небом является святой, поэтому "нечистому" человеку в ней быть нельзя.

Нельзя, чтобы на столе стояло менее девяти блюд. Предки говорили, что тот, кто не хочет делиться в праздник вкусностями, весь год будет голодать.

Нельзя плакать, даже от счастья. Слезы могут привести в дом беду.

Нельзя оставлять обувь за порогом. Это к болезни.

Нельзя давать в долг и выносить что-либо из дома. Можно потерять достаток.

Нельзя конфликтовать, скандалить с кем-либо. Людям, которые в Крещение Господне пожелают другому зла, все вернется в стократном размере.

Нельзя заниматься рукоделием, например, вязанием или вышиванием. Тот, кто ослушается, изменит свою судьбу.

Нельзя разбавлять святую воду и брать ее с запасом. Она теряет свои свойства. Запрещено полностью окунаться в бочке или обливаться в бане.