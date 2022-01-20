Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 20 января

20 января 2022 года православные верующие чтят память святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна.

История

Фигура Иоанна Крестителя имеет огромное значение для всех православных, ведь именно ему выпала честь крестить самого Иисуса Христа в водах реки Иордан и стать связующим звеном между Ветхозаветной и Новозаветной Церковью. В честь этого славного мужа религиозный праздник 20 января носит название Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Креститель

Будущий пророк родился в верующей семье и с самого детства жил по законам Божьим. До 30 лет Иоанн жил аскетом в Иудейской пустыне. Пророк вел очень скромную жизнь: носил самую простую одежду, строго соблюдал посты и сторонился людей. Предтеча призывал своих сограждан к покаянию и проводил над ними обряд очищения водой, который получил название крещение. Именно этот обряд Иоанн совершил и над Иисусом Христом, пришедшим к нему в пустыню. Земная жизнь Крестителя закончилась печально – он был обезглавлен по приказу жестокосердного и слабовольного царя Ирода Антипы.



Традиции и обычаи

В народе сегодняшний религиозный праздник имел и другие названия – Зимний свадебник или Бражник. Первое наименование связано с началом периода сватовства, которое приходилось именно на 20 января. Второе название напоминает о традиции запивать спиртом все зло. Но в этот день пили не только спирт. Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди перед каждой трапезой пили святую воду и верили, что так набираются здоровья на год вперед. Также широко были распространены обычаи варить пиво и угощать домашний скот хлебом с солью или свежими блинами.



Что нельзя делать 20 января

Что касается запретов, то в этот религиозный праздник издавна запрещалось работать, ругаться, ссориться и сквернословить. Кроме того, в столь светлый день строго возбранялось печалиться и плакать. Также нельзя было умываться, так как существовал риск смыть с себя защиту. Несмотря на то, что многие в этот день варили домашнее пиво, употреблять его в больших количествах тоже запрещалось. В противном случае в дом могли нагрянуть злые духи.