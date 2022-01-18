Крещенский сочельник: традиции и приметы 18 января

Оба названия – Крещенский сочельник или Навечерие Богоявления – раскрывают весь смысл праздника. В первом и во втором случае имеется в виду приготовление к большому событию – Крещению. 18 января нужно отдалиться от повседневной суеты и подготовиться к таинству.
Что нельзя делать в Крещенский сочельник
Накануне Крещения запрещается заниматься гаданием и распивать алкоголь. Также не следует вступать в конфликты и сквернословить. Нельзя выметать сор из углов, ведь по ним, согласно поверьям, расходятся души умерших, которые возвращаются в дома в Сочельник.
Традиции
В этот день верующие должны соблюдать строгий пост: нельзя употреблять даже рыбу. На стол разрешается подавать только традиционное блюдо – сочиво, состоящее из крупы, меда и сухофруктов. Пост заканчивается после вечерней службы. Перед ужином нужно выпить освященную воду. Также в Крещенский сочельник читают молитвы.
Приметы
Считается, что в Крещенский сочельник нельзя засыпать. Якобы из-за этого в семье могут произойти неприятности. Удачу приносят незваные гости, поэтому следует их угостить и поблагодарить за визит.
Если 18 января выпадает много снега, то спустя полгода можно собрать большой урожай. Звезды на небе сообщают о грядущей погоде. Если их много, то стоит ожидать мороз. Тусклые звезды – погода испортится.
Ссоры в Крещенский сочельник – трудности в семье. Если девушка чихает за столом, значит, скоро она выйдет замуж.