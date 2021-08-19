Заслуженный пилот России назвал наиболее опасный для авиаперелетов месяц

Заслуженный пилот России Юрий Сытник высказался на актуальную тему. Специалист поведал о том, какой месяц в году можно назвать самым опасный для совершения авиаперелетов.
По словам Сытника, август является наиболее "аварийным" периодом. Дело в том, что этот месяц превосходит остальные по степени загруженности. Помимо ресурса самолетов, источается человеческий ресурс — люди устают из-за большого объема работы. Также существует проблема с тем, что молодым пилотам часто не хватает опыта. Это может повлиять на возникновение аварийных ситуаций, передает "Радио 1".
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