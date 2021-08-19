Москвичей предупредили о резком похолодании

Лето в Московском регионе подходит к концу. Синоптик Евгений Тишковец сообщил о том, что на следующей неделе жителям и гостям российской столицы придется столкнуться с резким снижением температуры.
Уже к среде столбики термометров опустятся до 6-8 градусов, сообщает URA.ru. Подобное явление специалист связывает с влиянием полярного воздуха.
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