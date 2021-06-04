В Минздраве рассказали о ситуации с курением и алкоголем в России

Россияне стали меньше курить табак и употреблять алкоголь. К такому предварительному выводу пришли в Министерстве здравоохранения России.
Заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что потребление табачной продукции в стране по итогам минувшего года снизилось до 21%. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Однако Салагай отметил, что точные статистические данные будут известны лишь к концу года, передаёт телеканал "360".
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