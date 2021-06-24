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Общество
Мигрантов на стройках предложили заменить пенсионерами

Мигрантов на стройках предложили заменить пенсионерами

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о нехватке рабочей силы из-за оттока мигрантов.
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Эту проблему ранее признали и в Кремле. В апреле Дмитрий Песков заявил, что в стране наблюдается дефицит рабочих рук из-за оттока приезжих. По словам пресс-секретаря президента, России не хватает рабочих для реализации амбициозных планов на стройке. Он уверен, что виной всему пандемия коронавируса.

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Марат Хуснуллин во время совещания по жилищному строительству и инфраструктурному развитию регионов предложил решить проблему с помощью привлечения трудовых ресурсов. "Это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров на некоторые виды работ", – цитирует зампреда правительства РФ телеканал "З60".

Он напомнил, что такой опыт в нашей стране уже имелся. Подобным образом восполняли нехватку рабочей силы во времена строительства метро в СССР. Например, привлекали ушедших на пенсию проектировщиков. Хуснуллин отметил, что к 2024 году в сфере строительства необходимо не менее пяти миллионов рабочих.

Напомним, Министерство строительства весной завило, что в России на стройках не хватает порядка миллиона человек. В ведомстве заверили, что разрабатывают механизмы, которые позволят восполнить дефицит кадров.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 15:54 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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