Общероссийское объединение пассажиров оценило поручение Владимира Путина

В Общероссийском объединении пассажиров оценили поручение президента России Владимира Путина об обновлении школьного парка автобусов.

Автобусный парк школ из года в гол обновлялся на величину, не превышающую 10%. В конечном итоге это привело к тому, что назрела необходимость замены практически всей техники. Именно на это нацелено распоряжение президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам своего послания Федеральному собранию. Предложили эту меру в "Единой России".

Замена школьных автобусов на новые позволит решить проблему транспортной доступности учащихся, особенно в отдаленных населенных пунктах. К таким выводам пришел председатель Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования "Единой России" Илья Зотов. Он добавил, что одновременно с обновлением школьного автопарка необходимо решить проблему нехватки запчастей и отсутствия гаражей.

"Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов", – уверен Илья Зотов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров напомнил, что Владимир Путин поручил в ближайшие годы построить порядка 1,3 тысячи школ. Необходимо предусмотреть, чтобы при них был гараж для школьной техники, уверен Зотов.

Похожая ситуация сложилась и в случае с обновлением парка карет скорой помощи на селе. Уже действующие машины выходят из строя. "Дополнительное оснащение позволит решить и этот вопрос", – считает специалист.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил инициативу "Единой России" и поручил дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов каждый год. Кроме того, с 2021 по 2024 годы регионы получат порядка пяти тысяч машин скорой помощи.