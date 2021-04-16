Знаменитости записали подкасты о любимых местах Москвы

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
16:25
Не успевший развестись с Кардашьян Уэст заговорил о новом романе: Творческая личность
15:59
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
15:49
"Точно проблемы": Бритни Спирс опубликовала призыв о помощи
15:44
"Это из детства": Пугачева призналась в опасном пристрастии
15:44
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
11:13
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи
11:12
"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями
11:05
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
10:58
Баснословные деньги: сына пытаются засудить на 100 тысяч долларов за песни Цоя
10:32
"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"
10:18
Россияне могут получить дополнительные выходные в мае – подробности
10:16
Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой
10:01
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище
09:58
"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь
09:58
Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни
09:37
Капризная Пугачева устроила публичную истерику
09:35
По каким странам россияне скучают больше всего
09:19
Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана
08:47
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
08:44
Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова
08:44
Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
08:43
"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую
06:42
"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Общество
Знаменитости записали подкасты о любимых местах Москвы

Знаменитости записали подкасты о любимых местах Москвы

На платформе #Москвастобой и в сервисе Russpass появились аудиоподкасты о Москве. В проекте приняли участие 30 знаменитостей.
прочитано 216 раз

Медиаплатформа #Москвастобой и туристический сервис Russpass подготовили серию аудиоподкастов, которые посвящены истории и знаковым местам столицы. Открыть для себя интересные маршруты по городу можно, послушав рассказы таких знаменитостей, как Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин.

ПО ТЕМЕ

Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии – Собянин

Например, ведущего программы "В мире животных" можно послушать во время прогулки по Воробьевым горам. С этим местом связана большая часть жизни ученого. Николай Николаевич является профессором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он помнит, как строилось здание МГУ.

Валерий Сюткин провел детство на Чистых прудах, поэтому его рассказ можно послушать, прогуливаясь по Басманному району. Музыкант поделится воспоминаниями о кинотеатре "Колизей" (ныне – театр "Современник"), а также историей создания песни "А я иду, шагаю по Москве".

Олега Газманова тоже вдохновляла столица. В подкасте артист также расскажет о любимых местах в городе. А об интересном маршруте в Замоскворечье можно узнать от спортивного комментатора и телеведущего Виктора Гусева.

Медиаплатформа #Москвастобой является проектом столичного Комитета по туризму. На сайте можно найти не только аудиоподкасты, но и послушать лекции, посмотреть спектакли, кулинарные шоу и многое другое.

Чтобы спланировать путешествие по России, можно воспользоваться туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы. На сайте покупают железнодорожные и авиабилеты, бронируют номера в отеле, составляют маршруты поездки. Для пользователей уже подготовили более 1,5 тысячи туристических предложений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: mos.ru
Автор: 16 апреля 2021, 15:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Шоу-бизнес

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской

Пианистку осудили за благое дело
Шоу-бизнес

Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью

Девушка заметно поправилась

Шоу-бизнес

"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"

Вокруг передачи ходят дурные слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+