Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении

Россиянам планируют создавать учётную запись на портале "Госуслуги" при рождении. Это предусмотрено в проекте "Цифровой профиль гражданина".
В настоящее время регистрация на сайте добровольная, однако учетные записи могут автоматически создаваться при обращении человека в государственные органы. Нововведение позволит создавать ребёнку аккаунт при обращении его опекунов за документами о рождении, сообщает Vse42.ru.
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Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
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Оригинальная БК всегда лучше