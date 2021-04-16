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16 апреля
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Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни

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Специалисты ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка провели исследование, чтобы выяснить, какой размер сбережений нужен россиянам для уверенности в завтрашнем дне. Опрос проводился в крупных городах России.

Больше всех хотят накопить жители Москвы, которые назвали сумму 1,8 миллиона рублей. За столицей следуют Владивосток (1,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (1,6 миллиона рублей). В среднем по России обычной семье необходимо около 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, сообщает RT.


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Автор: 16 апреля 2021, 09:58 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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