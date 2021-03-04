За нарушения должны быть наказания: эксперты назвали функции наблюдателей на выборах в РФ

Роль общественных наблюдателей на российских выборах обсудили в ходе круглого стола в Москве. Участники обсуждения назвали главные функции наблюдателей на голосовании. Речь шла о парламентских выборах и региональных кампаниях.
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев считает, что общественные штабы должны контролировать самих организаторов выборов, то есть избирательные комиссии, а также предоставить обществу объективную картину происходящего на голосовании.
"За серьезные нарушения должны быть наказания", – говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение "Дни.ру".
По словам Максима Григорьева, нарушения во время выборов как правило случаются из-за недоработок, не из-за злого умысла. Он также напомнил, что помимо этого именно общественные наблюдатели следят за соблюдением мер эпидемиологической безопасности на участках, обеспечивают контроль за соблюдением всех необходимых норм во имя здоровья граждан.
Напомним, в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции России на избирательных участках присутствовали более пятисот тысяч наблюдателей от двух тысяч общественных организаций. В этом году эти цифры увеличатся.
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