Как россияне относятся к работе под началом женщин

Аналитики университета "Синергия" провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к женщинам-начальницам. Выяснилось, что большинство граждан не хочет работать под началом представительниц прекрасного пола.
Так ответили 51,2% опрошенных. Для других 28,2% респондентов пол руководителя не имеет значения, а 20,6% участников опроса положительно относятся к женщинам-начальницам. При этом большинство россиян отметили, что они менее организованны, но более креативны, чем мужчины, сообщает телеканал "360".
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