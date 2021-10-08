Нобелевский комитет объявил лауреатов премии 2021 года

В этом году премия мира присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову за "зих усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Об этом сообщает RT.
Также известно, что Нобелевскую премию по физике получили Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи. Писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом по литературе. "Нобелевку" по химии присвоили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану.
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