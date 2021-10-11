Врач рассказала о необычных признаках нехватки соли в организме

Дефицит соли в организме человека может нарушить работу самых разных органов. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Наталья Стукова.
По словам врача, нехватка соли может сопровождаться головными болями, перебоями в работе сердца, тошнотой и головокружениями. Стукова пояснила, что соль играет важную роль в клеточном метаболизме, поэтому ее недостаток оказывает негативное влияние на весь организм и может привести к ряду проблем со здоровьем, сообщают "Вести Подмосковья".
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