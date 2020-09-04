Американские ученые создали "панацею" от рака легких

Американские ученые из штата Техас заявили о создании сразу двух препаратов, о которых они говорят как о победе над раком легких. По словам исследователей, они смогут спасти жизни миллионов людей, страдающих от особо опасного немелкоклеточного рака легких.
Речь идет о тартрате циклопамина и гем-связывающем пептиде 2. Эти вещества воздействуют на пораженные ткани, мешая им потреблять кислород для развития опухолей. Эффективность препаратов была подтверждена в ходе экспериментов на мышах. Ученые возлагают на них большие надежды, напоминая, что в США от 85% до 90% больных страдают именно от немелкоклеточного рака легких, сообщает телеканал "Царьград".
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