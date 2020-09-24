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Общество
США создали в Грузии полигон для испытаний биологического оружия

США создали в Грузии полигон для испытаний биологического оружия

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Холодная война как глобальное противостояние США и СССР завершилась в 1991 году. Но даже после распада Советского Союза Запад продолжил вести против России агрессивную внешнюю политику. Размещением военных баз и "цветными" революциями в постсоветских республиках дело не ограничилось. Частью антироссийского санитарного кордона стали военно-биологические центры, где создают и хранят самые опасные на планете вирусы. Один из таких комплексов обнаружили в Грузии.
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Уже не один год рядом с Тбилиси функционирует "Центр Лугара" – комплекс биолабораторий с крайне опасным содержанием – там хранятся самые опасные вирусы, известные человечеству. Здесь постоянно погибают пациенты, а жители поселков, которым "посчастливилось" оказаться рядом с этим центром, регулярно жалуются на болезни.

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Впервые о деятельности таинственного центра широко заговорили после того, как бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассекретил попавшие в его руки документы о деятельности комплекса.

Оказалось, что в 2015 году в "Центре Лугара" погибли 30 человек, из них 24 – за один день. Еще один инцидент произошел на следующий год – и снова 30 жертв. О причине множественных смертей предпочли не распространяться.

Спустя еще два года Гиоргадзе сообщил, что от разработанной в "Центре Лугара" вакцины умерли 73 гражданина Грузии. А тем временем в России тревогу забила главный санитарный врач Анна Попова: она сообщила о стремительном ухудшении эпидемиологической ситуации в кавказской республике.

Сайт "Центра Лугара" содержит список патентов, от которых, прямо скажем, волосы встают дыбом. Тут целый набор для ведения бактериологической войны: и токсичные боеприпасы, и специальные беспилотники, которые могут распространять насекомых со смертоносными вирусами.

На этом фоне крайне тревожно звучит заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игоря Кириллова. Он сообщил о появлении на территории нашей страны нетипичных для здешних широт комаров. Ранее они встречались только в южных странах.

Как они попали к нам – хороший вопрос. Как и внезапное появление на территории России, Китая и ряда европейских стран вируса африканской чумы свиней. Как тут не вспомнить о вышеупомянутых беспилотниках.

Не так давно хакеры опубликовали доказательства сотрудничества Тбилиси с Пентагоном. Грузинское министерство здравоохранения позволило американцам испытывать вакцины от COVID-19 на местных добровольцах. Впрочем, последнее слово было бы уместнее взять в кавычки. Сколько человек погибли в результате этих испытаний – неизвестно.

"Зато точно знаем, что совсем скоро, в рамках борьбы с коронавирусом, еще как минимум ста "подопытным" будет введен экспериментальный препарат. Как знаем и о том, что в результате испытаний вакцины от гепатита C с жизнью расстались 249 человек, участвовавших в эксперименте. Причина смерти у большинства из них остается "неустановленной"", – пишут "Аргументы недели".

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Происходящее в окрестностях Тбилиси говорит о том, что американцы планируют превратить Грузию в огромный биологический комплекс. На "Центр Лугара" США средств не жалеют: согласно некоторым данным, ежегодно на него тратится не менее двух миллиардов долларов, постоянно появляются новые гранты. Кроме того, рядом с Центром запланировано строительство лаборатории, кампуса и административных зданий. Там будут работать американские вирусологи.

Ход работ в Вашингтоне и Тбилиси не афишируют. Активность американцев должна носить неофициальный характер, о чем прямо говорится в переписке советника посольства США в Грузии с министром здравоохранения республики Тамарой Габуния.

Одной Грузией аппетиты американцев не ограничиваются. Пентагон запустил машстабный проект в соседних с республикой странах по исследованию коронавирусов и заболеваний, передающихся человеку в результате укуса летучих мышей.

"Что характерно, головная лаборатория по этому проекту располагается именно в Центре Лугара. Интересная параллель с пандемией COVID-19 в 2020 году, не правда ли?" – отмечают "Аргументы недели".

О значимости "Центра Лугара" для Вашингтона красноречиво говорят слова главы грузинского Нацинального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе. Комплекс он назвал "достоянием" республики.

"В биобезопасности существует всего четыре уровня, данная лаборатория удовлетворяет третий уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Там созданы специальные условия для этого. Например, такой уровень фильтрации воздуха, чтобы сотрудник, работающий с опасными патогенами, не получил вреда", – сказал чиновник в эфире одного из телеканалов.

Изучение опасных вирусов и возбудителей Вашингтон оплачивает очень щедро. Например, на исследование геморрагической лихорадки Крым-Конго в Азербайджане выделено почти 720 тысяч долларов. "Или изучение грызунов как переносчиков черной чумы. Исполнители: Национальный центр по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Грузии, Техасский университет США и Противочумная станция Азербайджана", – отмечают журналисты.

Микролаборатория с самыми опасными известными человечеству возбудителями полностью содержатся на средства США. Доступа в "Центр Лугара" граждане Грузии не имеют – фактически это кусочек американского государства на далекой от атлантических берегов постсоветской чужбине.

Тем временем жители соседних с центром поселков бьют тревогу. Периодически они сообщают о зловещем разноцветном дыме, который выделяют семь труб лабораторий. В такие моменты по окрестностям распространяется гнилостный запах. Показательно, что за последнее время у многих сотружников находящегося неподалеку аэропорта диагностированы онкологические заболевания. Побочные эффекты от деятельности этого "достояния" власти Грузии не комментируют.

Фото:Sulav Shrestha/Xinhua/www.globallookpress.com

Сомневаться в отсутствии самостоятельности грузинской элиты и ее полной зависимости от Вашингтона как и прежде не приходится. За американские деньги эти люди сделали свой народ расходным материалом и игрушкой в руках экспериментаторов из Пентагона.

Россия обеспокоена событиями в соседней республике, но вмешиваться в дела другого государства не может. "В данном случае – к сожалению. Потому что пресловутая Umbrella уже здесь. И под смертельным вирусологическим колпаком может оказаться весь мир. Особенно когда аналог "Лугара" откроется еще и в Армении, эта страна следующая на очереди", – пишут "Аргументы недели".

Автор: 24 сентября 2020, 13:09 Источник: "Аргументы недели" ✓ Надежный источник

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