Раз в 10 лет: синоптики пообещали уникальное бабье лето

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Московской области в этом году ожидает уникальное бабье лето. В регионе установится "идеальная" погода, что случается всего раз в 10 лет.
По словам Тишковца, такую погоду в регион принесет антициклон. Благодаря ему на небе в течение осеннего потепления не будет облаков, а с юга подует легкий, теплый ветер. Эксперт рассказал, что бабье лето в текущем году продлится, как минимум – до воскресенья. В это время столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла днем и не опустятся ниже пяти градусов тепла ночью, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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