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Американское оружие для Украины "отказалось" стрелять на глазах у Зеленского

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В ходе военных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области произошел весьма курьезный инцидент. Американский ракетный комплекс Javelin, поставляемый из США для украинских военных, буквально "отказался" стрелять.

Все это произошло на глазах у президента Украины Владимира Зеленского, который специально приехал в область, чтобы посмотреть на импортное оружие в действии. Командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный сообщил, что причина, по которой ракета не вылетела из пускового блока, пока неизвестна, сообщает RT.

Напомним, что в июне ВСУ получила новую партию ракет для Javelin. За это Киеву пришлось заплатить, в общей сложности – 27 миллионов долларов.

Автор: 23 сентября 2020, 16:28 Источник: RT ✓ Надежный источник

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