Перенесший коронавирус Лукашенко заявил о намеренном заражении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал откровенное интервью. Политик рассказал о своей болезни.

Несколько дней назад белорусский лидер встретился с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Президент рассказал ему об отношениях Белоруссии и России, предстоящих выборах и о своем самочувствии.

В ходе беседы президент заявил, что его заразили коронавирусом намеренно. Сейчас представители Александра Лукашенко выясняют, кто и с какой целью мог это сделать.

О диагнозе главы страны стало известно 28 июля. Президент сообщил, что у него не было симптомов COVID-19. Болезнь он перенес на ногах. При этом Лукашенко не уточнил, когда именно он был носителем инфекции.

Во время выступления перед народом 4 августа политик отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Белоруссии. По его словам, государство "справилось с этой бедой".

По состоянию на 6 августа в стране было выявлено 68,5 тысячи случаев заражения COVID-19. Вылечились и покинули больницы 63,7 тысячи граждан. Жертвами вируса стали 580 человек.

Отметим, что власти Белоруссии не вводили жесткие ограничения по коронавирусу. Александр Лукашенко объяснил, что строгий карантин мог бы погубить экономику государства.