Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
31 августа
Лента новостей
14:27
Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
14:21
"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье
14:20
"Газпром" решил покрыть убытки в Европе за счет россиян
14:00
Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова
13:40
Почему пропала Паулина Андреева
13:40
В Тверской области убили знаменитого кота-библиотекаря
13:31
Число безработных в России выросло в пять раз
13:19
Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"
13:19
Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман
13:13
"Ну, Надька...": Бабкина вспомнила шокирующую выходку на концерте Кобзона
13:04
Звезда сериала "Крепостная" сообщила о разводе с известной актрисой
13:00
"Вот кто всегда грезил властью!": Хаматова обставила Ефремова и Гармаша
12:59
"Меня приговорили к казни": Ефремов озвучил последнее желание
12:46
Врач дал россиянам советы на фоне участившихся случаев рака у детей
12:35
Россиянам пообещали суровую зиму
12:33
"Похититель женских сердец": 20-летний сын Заворотнюк поразил красотой
12:26
Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
12:22
Оголившаяся Летучая пошла по стопам Волочковой
12:11
Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия
12:10
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
11:52
"Терять уже нечего": жена откровенно рассказала об измене после сообщения о разводе с Кончаловским
11:49
"Из гадкого утенка вырастает лебедь": как Наталья Рудова выглядела до популярности
11:41
Что заставило принцессу Диану терпеть измены мужа
11:15
В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным
11:01
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
10:57
Конец вражде: Максим Аверин помирился с братом после затяжного конфликта
10:51
"Жесть, как же он постарел!": вид 78-летнего Маслякова шокировал публику
10:49
В России выявлен почти миллион зараженных коронавирусом
10:31
Политолог: Россия не будет сидеть сложа руки и следить за изменениями в Белоруссии
10:26
Эксперт назвал причины нагревания смартфона
10:17
Собчак крупно подставила Кудрявцеву
10:14
Катавшийся пьяным по Парижу Жерар Депардье лишился мотоцикла
10:01
"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной
09:43
Названа самая популярная среди российских туристов страна
09:41
Наталья Фриске стала матерью
09:37
Что случилось с 78-летней Верой Алентовой
09:15
"Сатанинская пляска": Фадеев резко разнес не признающего вину в ДТП Ефремова
09:10
Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею
09:01
Перед смертью Легкоступова не пустила домой сына нового мужа
08:51
Могила Иосифа Кобзона утонула
08:40
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
08:38
Змея заползла в рот спящей россиянке
08:08
"Очень грустно и больно": Чумакову трудно говорить после известия об инсульте
06:04
"Я не знаю, что мне делать": Александра Черно из "Дома-2" оказалась на грани срыва
04:05
Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол на фоне любовной трагедии
02:03
"А кто муж?": экс-участница группы Reflex спешит под венец во второй раз
23:55
Раздевшаяся Ивлеева выставила напоказ свои прелести
21:57
Волочкова прилюдно пнула обидчиков
19:57
Агаларов впервые показал фото с четырьмя детьми: Наконец-то все вместе
18:59
Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
Общество

Число безработных в России выросло в пять раз

прочитано 257 раз

Министр труда России Антон Котяков заявил, что за время эпидемии коронавируса в России число безработных увеличилось почти в пять раз – с 727 до 3,6 миллиона человек. Об этом он рассказал на совещании "Единой России", посвященном повышению уровня занятости населения.

Котяков также отметил, что за указанный период в центрах занятости зарегистрировались 2,5 миллиона человек, передает Life.


Автор: 31 августа 2020, 13:31 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
Политолог: Россия не будет сидеть сложа руки и следить за изменениями в Белоруссии
Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия

Шоу-бизнес

Почему пропала Паулина Андреева
Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"
Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман
"Ну, Надька...": Бабкина вспомнила шокирующую выходку на концерте Кобзона

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Почему пропала Паулина Андреева

Актриса не выходит в свет и не дает интервью
Шоу-бизнес

Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"

Появились кадры со съемок
Шоу-бизнес

"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной

Неожиданное откровение Дмитрия Исхакова
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала матерью

В Сети появились трогательные кадры

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+