Число безработных в России выросло в пять раз

Министр труда России Антон Котяков заявил, что за время эпидемии коронавируса в России число безработных увеличилось почти в пять раз – с 727 до 3,6 миллиона человек. Об этом он рассказал на совещании "Единой России", посвященном повышению уровня занятости населения.
Котяков также отметил, что за указанный период в центрах занятости зарегистрировались 2,5 миллиона человек, передает Life.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь