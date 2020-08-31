Число безработных в России выросло в пять раз

Министр труда России Антон Котяков заявил, что за время эпидемии коронавируса в России число безработных увеличилось почти в пять раз – с 727 до 3,6 миллиона человек. Об этом он рассказал на совещании "Единой России", посвященном повышению уровня занятости населения.

Котяков также отметил, что за указанный период в центрах занятости зарегистрировались 2,5 миллиона человек, передает Life.



