Сексолог назвал простой способ повысить половое влечение

Сексолог Сергей Ланг считает, что повысить половое влечение можно при помощи употребления продуктов, содержащих афродизиаки. Однако они не помогут, если в отношениях пары есть проблемы психологического характера.

Ланг отметил, что афродизиаки содержатся во многих привычных на столе продуктах. К ним относятся, в частности, руккола и грецкий орех. Однако специалист обратил внимание, что для каждого человека рацион нужно подбирать индивидуально: один и тот же продукт может по-разному влиять на либидо у тех или иных людей, сообщает РИА ФАН.