В России хотят создать новую купюру

Депутат екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков выступил с идеей ввести новую купюру номиналом в 300 рублей. Ее выпуск чиновник предложил приурочить к 300-летию Екатеринбурга.
Пирожков сообщил, что уже направил свою инициативу в Центробанк. Он предложил к рассмотрению три варианта новой банкноты: с изображением здания администрации Екатеринбурга, городского цирка, а также с домом купца Севастьянова, сообщает "Экспресс газета".
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