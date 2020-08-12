Белорусская милиция отчиталась о стрельбе на поражение

МВД Белоруссии отчиталось о стрельбе на поражение, которую вели силовики по протестующим в Бресте. В сообщении говорится, что на милиционеров напала вооруженная арматурой группа людей. Предупредительная стрельба в воздух не смогла их отпугнуть, и тогда "оружие было применено на поражение", передает RT. Сообщается об одном пострадавшем человеке.