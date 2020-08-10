В Подмосковье заметили уникального лося-альбиноса

Неподалеку от подмосковной Электростали был замечен редкий лось-альбинос. Одному из местных жителей удалось сфотографировать животное.
Экологи отметили, что прежде лосей с этой мутацией в Московской области не замечали. Несколько подобных зверей жили лишь в США и Швеции. По словам специалистов, из-за выделяющегося белого цвета такие лоси часто становятся жертвами хищников, поэтому они редко доживают до старости. Эксперты установили, что под Электросталью была замечена самка лося: это означает, что она сможет передать мутацию своему потомству.
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