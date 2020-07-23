В Москве обнаружили тайное укрытие Брежнева

Во время текущего ремонта здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского рабочие обнаружили бронирование укрытие, передает Пятый канал. Бункер оборудовали возле личной ложи Леонида Брежнева, который часто посещал выступления.
Именно ему предназначалось это убежище, уверены эксперты. Кроме того, у генсека в столичном цирке был личный лифт, на котором он поднимался в свою ложу сразу из персональной парковки, оборудованной под землей.
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