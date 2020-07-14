В Челябинске пациент умер во время компьютерной томографии

В одной из больниц Челябинска пожилой пациент скончался во время прохождения компьютерной томографии (КТ). В ходе обследования у него остановилось сердце.
Инцидент произошел, когда врачи с помощью высокотехнологичного оборудования осматривали легкие пациента 1938 года рождения. Причины его смерти остаются неизвестными.
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