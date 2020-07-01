ЦИК обнародовал первые данные о результатах голосования по поправкам к Конституции

Появились первые данные о результатах голосования по поправкам к Конституции. Утверждается, что за принятие нововведений высказались 72,92% россиян. Голос против отдали 25,84% граждан.
Стоит отметить, что на данный момент было обработано менее одного процента бюллетеней. Свежие данные о результатах голосования будут обновляться.
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