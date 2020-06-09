Российской семье с инвалидом пришлось пить из болота из-за дорогой воды

Многодетной семье из деревни Долбилова Тобольской области пришлось набирать воду из болота из-за отключения единственной колонки с водой. В поселение провели водопровод, однако подключение к нему оказалось для семьи слишком дорогим.
Известно, что один из членов семьи – инвалид, страдающий от рака крови. После обращения журналистов к местной администрации колонка вновь заработала, однако причины ее отключения там не прокомментировали.
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