Российской семье с инвалидом пришлось пить из болота из-за дорогой воды

Многодетной семье из деревни Долбилова Тобольской области пришлось набирать воду из болота из-за отключения единственной колонки с водой. В поселение провели водопровод, однако подключение к нему оказалось для семьи слишком дорогим.

Известно, что один из членов семьи – инвалид, страдающий от рака крови. После обращения журналистов к местной администрации колонка вновь заработала, однако причины ее отключения там не прокомментировали.