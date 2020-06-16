Роту китайских солдат перебросили в Москву

Новый военно-транспортный китайский самолет Xian Y-20 доставил в столицу России роту почетного караула из КНР, передает РИА ФАН. Делегация прибыла на парад Победы, который в 2020 году состоится 24 июня. Пекин не отказался от поездки даже в условиях пандемии коронавируса.
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