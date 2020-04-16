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Общество

Россиянка спасла целый штат сотрудников фирмы благодаря честности

прочитано 206 раз

Жительница Костромы спасла целый штат сотрудников фирмы от нищеты своим благородным поступком. Честь россиянки оказалась сильнее соблазна.

Как пишет "Царьград", она нашла на одной из улиц города пакет, в котором лежали наличные деньги на сумму 267 тысяч рублей. Она не стала присваивать их себе и отнесла купюры в полицию. В результате расследования выяснилось, что их потеряла руководитель одного из мебельных салонов. Деньги предназначались для выплаты месячной зарплаты сотрудникам. Бизнесвумен еще долго благодарила неравнодушную жительницу за ее честность. 

Автор: 16 апреля 2020, 17:05

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