Миллионы потеряют работу: россиян предупредили о последствиях коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 серьезно ударила по
туристической отрасли. Отменяется авиасообщение, закрываются города. На этом
фоне в России началось падение спроса на бронирование туров в европейские и
азиатские страны, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров
Майя Ломидзе.
По ее словам, важно, чтобы власти приняли необходимые меры для поддержания экономики. Она уверена, что коронавирус может нанести серьезный удар по социальному благополучию россиян: многие работают в туристических компаниях, которые пострадают из-за падения спроса.
Согласно оценкам Ломидзе, в зоне риска из-за коронавируса находятся до семи миллионов человек. "Это люди, которые потенциально могут остаться без работы", – цитирует ее портал "Политнавигатор".
В России выявлено семь случаев заражения коронавирусом. В четверг, 5 марта, заболевание было обнаружено у гражданина Италии – он госпитализирован. Те, кто контактировал с мужчиной, находятся под наблюдением.
Кроме того, на днях коронавирус был впервые выявлен в Москве. Житель столицы недавно вернулся из Италии и почувствовал недомогание. Врачи поместили мужчину на карантин. Его родственники, друзья и знакомые находятся под наблюдением.
Всего в мире зафиксировано около 95 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли более трех тысяч человек, 52 тысячам пациентов удалось вылечиться. Ученые работают над вакциной, сейчас ее тестируют на животных.
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