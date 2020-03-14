Глобальное потепление: из-за смертельной жары начнут страдать миллиарды людей

Эксперты предупреждают жителей планеты о глобальном потеплении, которое уже наблюдается. Сильная жара коснется более миллиарда человек.

Ученые разместили на сайте Phys.org информацию, где рассказали о последствиях опасной жары. Так, согласно их оценкам, сильное потепление и влажность может наблюдаться в районах, где проживает около полумиллиарда человек. Это произойдет, если значение глобальных температур на 1,5 градуса Цельсия станут выше доиндустриальных показателей. Если же данные увеличатся на два градуса, то такая жара коснется 800 миллионов человек. Интересно, что Земля уже стала теплее на 1,2 градуса выше уровня за последние сто лет.

Если учитывать количество текущих выбросов парниковых газов, опасные температуры и влажность будет каждый год затрагивать районы, где проживают более миллиарда человек. Это несомненно будет сказываться на здоровье людей.



К концу столетия эксперты ожидают потепление на целых три градуса. Количество пострадавших от жары увеличится в четыре раза. К 2100 году их число превысит один миллиард. Ученые отмечают: если в мире не было бы глобального потепления, то пострадавших было бы в 12 раз меньше.