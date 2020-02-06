Москвичей предупредили о надвигающейся метели

Синоптики сделали прогноз погоды в столице. В Москве в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель.
"Температура воздуха поднимется до минус трех градусов. Будет облачно, временами снег, метель", – цитирует ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца РИА Новости. Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы, пишет RT.
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