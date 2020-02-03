Москвичей предупредили о приближающихся морозах

В течение недели в столичном регионе ожидается температура воздуха до -10. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась подробным прогнозом.
По словам специалиста, в регионе прогнозируются резкие перепады атмосферного давления. Уже утром 5 февраля столбик термометров днем может опуститься до минус семи градусов. Днем прогнозируется десять градусов мороза, пишет РИА Новости. К выходным температура приблизится к климатической норме для этих чисел февраля, отмечает НСН.
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