Объявлено об опасности блинов в масленичную неделю

Диетологи поделились с россиянами важными советами в преддверии масленичной недели. Оказалось, что при соблюдении всего нескольких условий можно избежать лишних килограммов в праздники.

Как пишет "Царьград", блины рекомендуется есть только в горячем виде. Так они смогут быстро перевариться, а состоящие в них жиры – расщепиться. Также нужно есть блины утром или в первой половине дня, поскольку для ужина это слишком тяжелая пища, и на ночь она организму не нужна. Важность начинки не следует недооценивать. Она не должна быть слишком жирной и тяжелой. Об этом предупреждает диетолог "Росбалта" Инна Пичугина.

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова, в свою очередь, напоминает, кому следует отказаться от блинов не только в масленичную неделю. Поскольку продукт крайне калориен, его не нужно употреблять людям с ожирением и больным сахарным диабетом.

Интересно, что с каждым годом россияне не лишают себя традиции отметить Масленицу с размахом. Так, в Ярославле возвели целый городок из масленичных кукол. Среди них даже можно найти фигуру, напоминающую Анджелину Джоли. Но и на этом фантазия организаторов не остановилась. Они установили настоящий пулемет, который стреляет блинами.

Масленицу отметят в этом году 1 марта.