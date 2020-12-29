В рейтинге лидирующих по туризму регионов России сменился лидер

Московская область возглавила список регионов России с самой развитой туристической отраслью по итогам уходящего 2020 года. Рейтинг составили эксперты Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России".
Специалисты оценивали регионы по уровню развития гостиничной инфраструктуры, доходности туристической отрасли и популярности среди туристов. Второе место рейтинга досталось Москве, а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. Помимо них в топ-5 также попали Краснодарский край и Крым, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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