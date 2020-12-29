Ученые обнаружили необычный способ снизить боль

Немецкие ученые нашли необычный способ снизить болевые ощущения. Для этого к существующему источнику боли необходимо добавить другие.
Исследователи провели эксперимент, в рамках которого участникам причиняли боль электричеством через закрепленные на теле электроды. Наряду с этим специалисты воздействовали на испытуемых с помощью сильного холода и фиксировали изменения в работе мозга. Выяснилось, что в результате воздействия отрицательной температурой у добровольцев снижались болевые ощущения, причиняемые электродами, передаёт РИА ФАН.
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