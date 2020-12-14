Пассажиров без масок перестанут пускать на борта самолетов "Аэрофлота"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" ужесточила правила перевозки пассажиров из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в России. Пассажиров без масок перестанут пропускать на борта самолетов.
В сентябре авиаперевозчик также запретил пассажирам брать с собой в полёт более одного животного. Тем не менее, за ними оставили право провозить в салоне не более трех котят или щенков в возрасте до шести месяцев. При этом их суммарный вес не должен превышать восемь килограммов, сообщает РИА ФАН.
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