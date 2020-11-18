Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

Вскоре стало известно, что в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке не произошло ничего страшного. В медучреждении, которое еще с весны принимает основной поток пациентов с коронавирусом COVID-19, всего лишь разорвалась труба, по которой в некоторые из модулей поступал кислород.
Представители экстренных служб, которые вскоре прибыли на место происшествия, пояснили, что над зданием поднялся не дым, а газ. При этом помещение, где произошла авария, еще не было введено в эксплуатацию, поэтому там не было ни медперсонала, ни пациентов. Соответственно, в результате происшествия никто не пострадал.
В Депздраве Москвы пояснили, что инцидент произошел во время пусконаладочных работ. Блок, где случилась разгерметизация трубы, предназначался для временного размещения коронавирусных больных. В настоящее время специалисты устранили сбой на кислородной линии.
Несмотря на то, что угроза жизни врачей или пациентов отсутствует, больных, которые находились в соседних зданиях, перевели в другие помещения, которые никак не связаны с пострадавшим блоком. Это исключит все возможные риски и облегчит работу работникам, занимающимся строительством и отладкой оборудования.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Фигурное катание женщины
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Ищу богатую девственницу где есть такие?