Синоптики предрекли России аномальный ноябрь

Синоптики ожидают, что температура воздуха в ноябре будет значительно превышать климатическую норму. Необыкновенно тепло будет почти по всей стране.
Так, в традиционно холодных Республике Коми, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области и Красноярском крае будет на 8 градусов теплее обычного. Москве метеорологи прочат по-марсиански сухую погоду с "плюсовой" температурой, а выпадение снега возможно лишь к концу месяца, сообщает Пятый канал.
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