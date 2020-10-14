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Общество

В Москве откроется выставка написанных заключенными картин

прочитано 208 раз

В Общественной палате России в Москве открылась уникальная выставка картин, созданных тюремными заключенными. Представитель ОП Лидия Михеева пояснила, что это – один из способов вернуть осужденных к нормальной жизни.

Экспозиция, получившая название "Сохрани надежду" изобилует как пейзажами и портретами, так и обычными зарисовками. Некоторые из них выполнены людьми, отбывающими в колониях пожизненные сроки. Кроме того, среди них есть полотна, которые создавались в камерах смертников, сообщает Пятый канал.

Автор: 14 октября 2020, 20:26 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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