Москвичам пообещали "европейскую" зиму

В столичном регионе "крымская" зима сменится "европейской". Температурный фон в ближайшую неделю будет очень мягким.
О прогнозе рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Эксперт заявил, что именно благодаря температуре воздуха образуется устойчивый снежный покров, который при этом будет ниже установленной нормы. "Он составит семь-двенадцать сантиметров к началу следующей недели", – цитирует Тишковца телеканал "360".
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