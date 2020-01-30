Психоз и потеря памяти: новые версии гибели "второй группы Дятлова"

Главный исследователь "второй группы Дятлова" Виктор Ворошилов недавно был убит при загадочных обстоятельствах. Мужчина так и не успел раскрыть правду.



Виктор Ворошилов много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого ответа, что стало причиной трагедии "второй группы Дятлова".

Выдвигались разные версии инцидента: плохая подготовка, природная аномалия и даже таинственный монстр, сообщает "Царьград". В 1973 году десять студентов из Куйбышева ушли в горы на Кольском полуострове, планируя совершить восхождение на перевал Чивруай, но не вернулись. Позже они были найдены мертвыми.

Смерть Виктора Ворошилова кажется загадочной еще и потому, что на протяжении многих лет он утверждал, что погибшие туристы могли заниматься некими исследованиями для советских ученых. Он предполагал, что убить их могли зонды специального назначения, которые якобы запускались с реактора Кольской атомной электростанции.

По некоторым версиям, студентов могла прикончить природная аномалия, вызывающая что-то вроде психоза и потерю памяти. По официальной версии, трагедия со "второй группой Дятлова" случилась из-за плохой подготовки альпинистов к восхождению по такому сложному маршруту – они просто обморозились. Но она не объясняет, почему на лицах погибших были гримасы ужаса, а глаза отсутствовали.