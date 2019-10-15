"Мы до сих пор не можем дать ответ": ученые бьются в истерике от тайны перевала Дятлова

Прокуратура Свердловской области обратилась к ученым с просьбой восстановить события на перевале Дятлова в тот момент, когда погибла группа.

Жуткая трагедия, истинные причины которой не раскрыты до сих пор, произошла в 1959 году. Группа студентов из девяти человек во главе с Дятловым Игорем Алексеевичем отправилась покорять гору Холатчахль на северном Урале. По непонятным причинам в какой-то момент молодые люди резко повыскакивали из палаток и кинулись бежать. Отмечается, что брезент укрытия был будто изрезан ножом. По официальной версии, к гибели группы привели стихийные катаклизмы.

Тем не менее, прокуратура все еще пытается докопаться до истины, в то время как ученые только разводят руками. Исследователи из института геофизики УрО РАН в Екатеринбурге отмечают, что объективных причин трагедии попросту нет. Тем более, что следователи просят узнать, как все произошло именно с помощью естественных явлений.

"Нас попросили предоставить информацию о ситуации на перевале Дятлова на 1 февраля 1959 года. Причем требуются доказательства того, что все произошло по естественным причинам. Запрос пришел не вчера, но мы до сих не можем дать ответ", – рассказали исследователи в интервью журналистам издания URA.ru

"Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс. Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм", – уточнили геофизики.

Стоит отметить, что сейчас по делу гибели группы Дятлова проводится тщательная проверка, которая должна завершиться к концу 2019 – началу 2020 года. Сотрудники прокуратуры Свердловской области заявили, что пока не станут известны результаты, они ничего комментировать не будут.



